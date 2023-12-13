ХАМАС призвало население Западного берега реки Иордан усилить сопротивление армии Израиля

Группировка назвала действия израильской армии "продолжением всеобъемлющей войны, которую фашистское оккупационное правительство ведет повсеместно против палестинского народа в отчаянной попытке погасить пламя сопротивления"

РАБАТ, 13 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС призвало население Западного берега реки Иордан усилить сопротивление израильской армии во всех городах и деревнях.

"Продолжающаяся с рассвета вчерашнего дня военная операция, проводимая сионистской (израильской - прим. ТАСС) оккупационной армией в городе Дженин и его лагере, привела к мученической смерти 7 граждан и аресту более 120 человек", - говорится в коммюнике ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале группировки.

Действия израильской армии на Западном берегу реки Иордан группировка назвала "продолжением всеобъемлющей войны, которую фашистское оккупационное правительство ведет повсеместно против палестинского народа в отчаянной попытке погасить пламя сопротивления".

"Мы призываем наш народ на Западном берегу [реки Иордан] усилить сопротивление во всех городах и деревнях до тех пор, пока оккупант не будет побежден и изгнан с нашей земли, из наших исламских и христианских святынь", - подчеркнули в ХАМАС.

Израильская армия, помимо масштабной операции в секторе Газа, также регулярно проводит операции и штурмы с использованием тяжелой военной техники в городах Западного берега реки Иордан, включая Вифлеем, Дженин, Наблус, Хеврон.