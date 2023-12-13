Боррель пообещал не признать выборы президента РФ в новых регионах России

Глава внешнеполитической службы ЕС осудил предстоящее 15-17 марта голосование

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель осудил предстоящее 15-17 марта 2024 года проведение президентских выборов в новых регионах России и пообещал не признавать их результаты. Об этом говорится в распространенном внешнеполитической службой ЕС заявлении Борреля.

По его мнению, проведение выборов президента России в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, которые он называет "временно оккупированной территорией", "грубо нарушает Устав ООН и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

"ЕС никогда не признает проведение Россией так называемых выборов и их результаты на территории Украины. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий", - полагает он.

Боррель в очередной раз пообещал Киеву непоколебимую поддержку Киеву и призвал к выводу российских войск и техники с украинской территории.