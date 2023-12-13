Евродепутат заявил, что все в ЕС понимают абсурдность приема Украины

По словам Франчески Донато, большая часть Европарламента не заинтересована в приеме украинского государства

РИМ, 13 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Евродепутат Франческа Донато считает абсурдным прием Украины в ЕС в сегодняшних условиях. Как она рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС, большинство ее коллег по Европарламенту и национальные правительства тоже понимают ситуацию.

"Абсурдно говорить о приеме Украины в ЕС, как и в НАТО, пока идет конфликт. Как можно сейчас строить какие-то планы, если мы даже не знаем, кто будет во главе Украины. Никто не принимает во внимание то, что Украина проиграет войну", - заявила Донато. По ее словам, большая часть Европарламента не заинтересована в приеме Украины, но, поскольку линию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разделяют главы основных фракций, которые составляют большинство, евродепутаты вынуждены ей следовать. Донато отметила, что основная проблема заключается в том, что Украина - "страна экономического краха". "Это означает, что ЕС будет оплачивать расходы Украины из общего бюджета, а это затруднительно для национальных бюджетов. Именно по этой причине весь процесс расширения ЕС, в том числе за счет приема Балканских государств, пробуксовывает. Что говорить о такой обнуленной стране, как Украина?" - продолжила евродепутат.

"За кулисами все политики устали от Украины, никто не доверяет [ее президенту Владимиру] Зеленскому, всем надоело давать деньги, потому что это все сложнее объяснить своим избирателям. Но все молчат и делают вид, что поддерживают", - рассказала Донато. Она считает, что фон дер Ляйен неслучайно настаивает на ускорении начала переговоров, потому что президенту США Джо Байдену нужен конкретный результат до окончания срока его мандата. Евродепутат убеждена: единственное, что может изменить такую линию, - это выборы в Соединенных Штатах. "Я лично сомневаюсь, что демократы выдвинут Джо Байдена, и маловероятно, что его переизберут", - отметила Донато. Она полагает, что в случае мирных переговоров должна признаваться роль России, а условие для их начала заключается в том, что Украина должна оставаться вне НАТО.

Лидеры 27 стран Евросоюза на саммите 14-15 декабря могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной об их вступлении в ЕС, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая полагает, что Кишинев и Киев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Италия поддерживает начало переговоров о приеме Украины, но настаивает и на вступлении в ЕС Балканских государств: Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии и Черногории, уже получивших необходимый статус. Рим также не готов пересматривать многолетний бюджет сообщества только с целью изыскания средств для Украины.