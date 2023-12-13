СМИ: Финляндия не предоставила убежище ни одному беженцу, прибывшему через РФ

Как сообщает газета Helsingin Sanomat, через границу с Россией за октябрь - ноябрь прибыли 958 лиц более чем 30 национальностей, запросивших в Хельсинки международную защиту

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Миграционная служба Финляндии рассматривает в ускоренном порядке более 100 заявлений о предоставлении убежища от лиц, прибывших осенью через границу с Россией, ни один из них не получил положительного решения. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По ее информации, через границу с Россией за октябрь - ноябрь прибыли 958 лиц более чем 30 национальностей, запросивших в Финляндии международную защиту, но ни один из них "до сих пор не получил положительного решения". Как отмечает издание, "всего имеется более 10 отрицательных решений".

Ускоренное рассмотрение означает, что Миграционная служба считает заявление данной персоны заведомо необоснованным, так как при подаче не было предоставлено оснований для международной защиты. Всего в Финляндии ожидает рассмотрения более 4 тыс. заявлений о предоставлении убежища, в ноябре было принято 360 различных решений, уточняет издание.