Шольц призвал ЕС к активной роли после завершения конфликта на Ближнем Востоке

По словам канцлера ФРГ, "любой порядок после этого конфликта должен обеспечивать надежную защиту граждан Израиля"

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке вновь подчеркнул право Израиля на самооборону и отметил, что Европейскому союзу (ЕС) следует играть активную роль после завершения палестино-израильского конфликта.

Такое мнение он высказал, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС (14-15 декабря).

"Тогда речь пойдет о том, как может выглядеть жизнеспособный порядок обеспечения безопасности. Я считаю, что Европа должна принять участие в этой дискуссии", - сказал Шольц. При этом он добавил, что это касается не только денег на реконструкцию или гуманитарную помощь. По словам канцлера, "любой порядок после этого конфликта должен обеспечивать надежную защиту граждан Израиля". Страны региона и государства Персидского залива, как считает Шольц, также должны быть привлечены к решению проблемы.