Евродепутат заявил об осознании Украиной, что она стала жертвой американской прокси-войны

Тьерри Мариани сравнил эту ситуацию с тем, что произошло на Ближнем Востоке, где западные страны сперва активно поддерживали и продвигали курдов, "а затем бросили их перед турками"

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Безрезультатный визит президента Украины Владимира Зеленского в США стал демонстрацией присущего Вашингтону принципа ведения прокси-войн с постепенным отказом от поддержки своих протеже. Такое мнение представил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

"Зеленский познает непреложные правила американских прокси-войн: "1 - я тебя вылизываю, 2 - я тебя бросаю, 3 - я тебя линчую". Мы находимся на 2-м этапе, - написал он в соцсети X (ранее Twitter). Это высказывание он сопроводил ссылкой на публикацию о том, что Зеленский уехал из США, не получив гарантий продолжения финансовой поддержки.

Политик в этой связи сравнил ситуацию на Украине с тем, что произошло на Ближнем Востоке, где западные страны сперва активно поддерживали и продвигали курдов как борцов с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "а затем бросили их перед турками". "Так что подобный опыт уже есть", - заключил он.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил 13 декабря, что поездка Зеленского в Вашингтон получилась пустой, ему не удалось убедить американские власти в том, что Украина важнее безопасности США. Ранее сообщалось, что во вторник президент Украины посетил Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также провел переговоры с президентом США Джо Байденом.