Спикер парламента Австрии добровольно откажется от иммунитета по делу о коррупции

Прокуратура подозревает Вольфганга Соботку в попытке повлиять на расследование нарушений с финансированием Фонда Эрвина Прёлля

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Первый председатель Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфганг Соботка попросит уполномоченный парламентский комитет лишить его иммунитета по запросу прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями, расследующей дело с участием политика. Об этом сообщило издание Presse со ссылкой на комментарий офиса спикера.

Прокуратура подозревает политика в попытке повлиять на расследование нарушений с финансированием Фонда Эрвина Прёлля. Этот близкий к правящей Австрийской народной партии (АНП) некоммерческий фонд финансировался правительством федеральной земли Нижняя Австрия. В 2017 году фонд был распущен из-за отсутствия активности, а полученные субсидии были возвращены в бюджет Нижней Австрии. Представляющий АНП Соботка был финансовым директором фонда до перехода на пост спикера парламента страны в 2017 году.

По словам сотрудников аппарата Соботки, председатель Нацсовета считает обвинения в свой адрес "ложными" и полагает, что они "должны быть отвергнуты самым решительным образом". Для этого политик намерен попросить парламентский комитет по иммунитету как можно скорее удовлетворить запрос прокуратуры, "чтобы уполномоченные органы могли, наконец, прояснить факты".

Ранее Соботка неоднократно становился фигурантом коррупционных скандалов. В ноябре 2023 года австрийские СМИ опубликовали расшифровку записи разговоров покойного экс-сотрудника министерства юстиции Австрии Кристиана Пиналчека, в которых он обвинял Соботку в попытках повлиять на расследования в отношении представителей своей партии. Имеющий музыкальное образование Соботка также инициировал аренду позолоченного рояля стоимостью 3 тысячи евро в месяц для здания австрийского парламента. После критики со стороны оппозиции Национальный совет не стал продлевать договор об аренде.