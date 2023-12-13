Премьера Молдавии могут обвинить в давлении на судей

Высший совет магистратуры республики напомнил о положениях, которые касаются статуса судьи из конституции и других законов

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Управляющий судебной системой Молдавии Высший совет магистратуры осудил премьер-министра республики Дорина Речана, который подверг резкой критике судейскую коллегию Апелляционной палаты Кишинева за оправдательный приговор в адрес оппозиционной партии "Шанс". Соответствующие заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Перечисление имен членов судейской коллегии в сочетании с обвинениями в игнорировании важных доказательств может быть расценено как форма недопустимого давления на судей", - говорится в заявлении. В нем также напомнили о положениях, которые касаются статуса судьи из конституции и других законов. С критикой в адрес премьер-министра также выступила Ассоциация судей, которая намерена проинформировать международное сообщество о ситуации в Молдавии в области демократических норм.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии, нарушив Кодекс о выборах, распорядилась аннулировать регистрацию кандидатов от партии "Шанс" накануне дня тишины перед местными выборами, назначенными на 5 ноября. Представивший это решение Речан обвинил партию в сотрудничестве с российскими спецслужбами якобы для силового захвата власти в Молдавии. Партии не дали возможность оспорить это решение в суде до выборов, однако 12 декабря решение комиссии по ЧС признала незаконным Апелляционная палата Кишинева. Ранее в среду на заседании правительства Речан подверг жесткой критике это решение и пригрозил судьям, перечислив их поименно.

Оппозиция считает, что за этими действиями стоит проевропейская Партия действия и солидарности, которая теряет популярность среди избирателей. С лета 2022 года в Молдавии проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, а также гонениях на оппозицию.