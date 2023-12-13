Бойцы "Хезболлах" поразили шесть военных позиций на севере Израиля

По данным "Хезболлах", "бойцы исламского сопротивления провели эти операции в ответ на агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа"

БЕЙРУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" нанесли удары с юга Ливана по шести позициям израильских войск в пограничных районах. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

В нем сообщается, что шиитские бойцы выпустили управляемые ракеты и минометные снаряды по израильским постам и механизированным патрулям в районах Малькия, Менара, Рамия, Эль-Бахри и Эд-Духейра. Кроме того, была обстреляна база израильской армии в поселении Шомера.

"Бойцы исламского сопротивления провели эти операции в ответ на агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа, - отмечается в тексте заявления. - Все вражеские цели были поражены в результате прямого попадания, в рядах противника есть убитые и раненые".

В ответ на вылазки "Хезболлах" израильские ВВС совершили рейд на приграничный город Кфар-Килла, где во время ночных авианалетов погиб один шиитский боец и трое получили ранения.

Был открыт артиллерийский огонь по окрестностям 18 населенных пунктов, откуда велся обстрел израильской территории. Ливанские власти уточняют число пострадавших граждан и нанесенный материальный урон.