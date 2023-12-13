На Украине заявили, что более 4 тыс. фур стоят в очередях на границе с тремя странами ЕС

Большая часть из грузовиков застряла на трех заблокированных пунктах пропуска на украино-польской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 4,3 тыс. грузовиков застряли в очередях на границе Украины с Польшей, Венгрией и Словакией из-за протестов местных перевозчиков, большая часть из которых - на трех заблокированных пунктах пропуска на украино-польской границе. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"На направлениях, где блокирование продолжается, по информации польских пограничников по состоянию на утро - 2,6 тыс. грузовиков: "Шегини" - 1,3 тыс., "Рава-Русская" - 720, "Краковец" - 570", - цитирует его агентство Укринформ. На разблокированном КПП "Ягодин" в направлении Украины стоят еще 700 фур, добавил Демченко.

Кроме того, согласно его данным, зафиксированы очереди из 560 грузовиков на украино-словацкой границе и 450 - на украино-венгерской.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя. Накануне пункт пропуска "Ягодин - Дорохуск" возобновил работу, но его могут снова заблокировать, сообщила пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш.

Союз автоперевозчиков Словакии с 16 ноября периодически проводит блокаду КПП "Вышне-Немецке". С 1 декабря блокада стала бессрочной. Она была приостановлена на несколько дней 5 декабря и возобновлена 11 декабря. В тот же день венгерские дальнобойщики частично блокировали движение на границе с Украиной в знак протеста против появления украинских грузовиков на дорогах Евросоюза.