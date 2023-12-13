CNN: ХАМАС не реагирует на просьбы США и других посредников о возобновлении переговоров

По информации телеканала, Катар, который продолжает играть роль посредника, передал движению новое предложение о сделке

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС не реагирует на предпринятые в последние дни попытки возобновить переговоры о заложниках, которые продвигают США и другие посредники. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его информации, Катар, который продолжает играть роль посредника, передал ХАМАС новое предложение о сделке, которая включала бы освобождение не только оставшихся женщин-заложниц, но и мужчин, утверждают источник и высокопоставленный американский чиновник. "Активных переговоров не ведется, но идет реальное изучение идей о том, как это осуществить", - приводит телеканал слова американского чиновника. Однако ХАМАС никак не отреагировал на это предложение, сообщил источник CNN. "Возможно, для ХАМАС настал момент пересмотреть свое реальное возвращение за стол переговоров", - сказал высокопоставленный американский чиновник.