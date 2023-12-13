Сын Байдена отказался давать показания в Конгрессе

Хантер Байден назвал незаконным дело об импичменте

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Сын американского президента Хантер Байден выступил у Конгресса США с коротким заявлением для прессы, но отказался явиться на слушания в законодательный орган, куда его вызвали по повестке для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Его заявление транслировали американские новостные телекомпании.

У входа в Капитолий сын главы государства утверждал, что республиканцы ведут против него и членов его семьи "незаконное расследование, <...> которое основывается на подтасовках, манипуляциях с доказательствами и лжи". "Республиканцы вновь и вновь лгали о каждом аспекте моей личной и профессиональной жизни, - сказал он. - Так часто, что в эту ложь поверило слишком много людей".

Несмотря на предупреждения республиканцев о том, что его могут признать виновным в неуважении к Конгрессу, Хантер Байден подчеркнул, что будет давать показания только на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требуют законодатели. Он отрицал, что глава вашингтонской администрации имеет какое-либо отношение к его работе в совете директоров энергетической компании Украины Burisma Holdings, китайским деловым партнерам и другим инвестиционным проектам. "Мой отец не был вовлечен в финансовом плане в мой бизнес, ни когда я был практикующим юристом, ни членом правления Burisma, ни в мои партнерские отношения с китайским частным предпринимателем, ни в мои инвестиции в стране или за рубежом", - сказал Хантер Байден.

Он обвинил республиканцев в нападках на него на протяжении шести лет с целью нанести ущерб политической репутации его отца. "Они высмеивали мою борьбу с зависимостью. Они унижали меня во время моего восстановления и пытались обесчеловечить меня, чтобы опозорить моего отца, который всю свою жизнь посвятил служению обществу", - считает сын президента. Он признал, что во время борьбы с наркотической зависимостью "крайне безответственно" относился к своим доходам. При этом Хантер Байден добавил, что абсурдно считать это основанием для импичмента нынешнего главы государства. "Это бесстыдство, - добавил Хантер Байден, отказавшись отвечать на вопросы прессы. - Нет никаких доказательств в пользу утверждений о том, что мой отец был вовлечен в мой бизнес, потому что этого не было".

Слушания по Хантеру

Он должен был в обязательном порядке явиться на закрытые слушания в Конгресс в 09:30 по местному времени (17:30 мск), однако после выступления покинул территорию Капитолия. Контролируемая республиканцами Палата представителей законодательного органа может обвинить Хантера Байдена в неуважении к Конгрессу. Таким образом законодатели рекомендуют Минюсту преследовать сына президента в уголовном порядке, однако ведомство может отклонить эту рекомендацию.

На прошлой неделе председатели комитета по надзору и подотчетности и юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) и Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) пообещали опубликовать полную стенограмму выступления Хантера, если тот примет участие в закрытых слушаниях. Они также пообещали провести открытые слушания, чтобы сын президента дал показания "в условиях, когда американский народ сможет услышать его напрямую". В среду Палата представителей проведет голосование по резолюции, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента Байдена.

О деле Хантера

Федеральный прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс, назначенный ранее спецпрокурором по расследованию дела сына президента, занимался делом Хантера Байдена с 2018 года. Его деятельность привлекла внимание общественности, когда два агента главного ведомства США по сбору налогов - Службы внутренних доходов заявили, что Минюст затянул расследование "политически чувствительного дела". Один из них утверждал, что Вайс говорил, будто окончательное решение о выдвижении обвинений принимал не он.

Расследование в отношении сына Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году и касается, в частности, неуплаты налогов и нарушений при владении огнестрельным оружием. Кроме того, высказываются подозрения, что Хантер Байден фактически торговал политическим влиянием своего отца в бытность последнего вице-президентом США (2009-2017). Сыну американского президента может грозить до 25 лет тюремного заключения. 3 октября состоялось судебное заседание, на котором Хантер Байден не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

Республиканцы проводят расследование многочисленных нарушений в разбирательстве, касающемся сына американского лидера, его результаты могут лечь в основу дела об импичменте хозяина Белого дома.