СМИ: США до конца декабря завершат поставку Тайваню 13 зенитных комплексов Phalanx

По информации "Цзыю шибао", сделка включала 21 установку: поставку 13 новых и модернизацию имеющихся на вооружении Тайваня восемь комплексов Block 1A до модификации Block 1B

ГОНКОНГ, 13 декабря. /ТАСС/. США к концу декабря завершат поставку Тайваню 13 новых корабельных зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 Phalanx Block 1B. Об этом со ссылкой на источники в тайваньских вооруженных силах сообщила газета "Цзыю шибао".

По ее данным, сделка включала 21 установку: поставку 13 новых и модернизацию имеющихся на вооружении Тайваня восемь комплексов Block 1A до модификации Block 1B. В настоящее время эти восемь установок уже находятся на заводе-производителе в США, они должны быть возвращены острову после модернизации до конца 2025 года.

Mark 15 Phalanx Block 1B представляет из себя шестиствольную артиллерийскую установку, сконструированную по схеме Гатлинга. Она применяется в качестве системы вооружения ближнего рубежа обороны корабля и используется для поражения воздушных и надводных целей, а также крылатых ракет на удалении до 1,5 км. Скорострельность комплекса достигает 4,5 тыс. 20-миллиметровых снарядов в минуту.

ВМС Тайваня оснащают ими эсминцы проекта "Цзилун", фрегаты серий "Кандин" и "Чэнгун". Кроме того, они будут использоваться корветами проекта "Тоцзян" и новейшими десантными транспортами-доками серии "Юйшань".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.