В Киеве заявили о возможном продлении саммита ЕС, где будут обсуждать членство Украины

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщла, что Киев рассчитывает на поддержку со стороны 26 из 27 стран Евросоюза

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Предстоящий 14-15 декабря саммит Евросоюза, на котором будет обсуждаться возможность начала переговоров с Украиной о вступлении в сообщество, может быть продлен еще на день, до 16 декабря, если решение не будет достигнуто в отведенное время. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Рада".

"Вчера мы говорили с коллегами. Я знаю, что есть настрой работать дополнительно, продлить саммит на один день, работать в субботу и днем, и ночью", - сказала она, комментируя прошедшие в Брюсселе встречи.

Стефанишина добавила, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны 26 из 27 стран Евросоюза, но признала, что Венгрия по-прежнему выступает против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. "Мы считаем, что с нашей стороны все возможное сделано", - добавила она.

Стефанишина при этом воздержалась от прогнозов того, какую оценку в итоге займет Венгрия.

Лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе 14-15 декабря намерены принять решение, следует ли начать переговоры с Украиной по вступлению в ЕС. Против их начала последовательно выступает Венгрия. Сомнения в готовности Киева к членству в объединении выражали также Австрия и Словакия, однако блокировать принятие решения о переговорах они не собираются. Ряд европейских лидеров ранее попытались убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять свои возражения, однако сделать это им пока не удалось.