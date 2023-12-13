"Пустая" поездка в США и "непростой саммит" ЕС. События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить американских законодателей в необходимости срочного выделения дополнительного бюджетного финансирования Киеву. Без такого финансирования возможности Вашингтона поставлять оружие Киеву быстро будут исчерпаны, предупредил президент США Джо Байден после встречи с украинским коллегой.

Поездка Зеленского в США получилась "пустой", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Евросовет вопреки требованиям Венгрии включил в повестку дня предстоящего саммита ЕС дискуссию о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал такие переговоры "ужасной ошибкой".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили 13 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, краснолиманском и купянском направлениях, наносили удары по живой силе и технике противника на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ превысили 610 военнослужащих.

Уничтожено более 10 единиц бронетехники, включая 4 танка, бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, и различные артиллерийские вооружения противника. Также уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотников, поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан".

Съездил "впустую"

Президент США на встрече с украинским коллегой сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $200 млн. В пакет вошло "такое критически необходимое оснащение, как средства ПВО, артиллерия и боеприпасы". На пресс-конференции по итогам встречи Байден отметил, что без дополнительных бюджетных ассигнований, которые никак не могут согласовать американские законодатели, США "быстро исчерпывают возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят".

"Если Конгресс США не примет меры по выделению дополнительного финансирования, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы сможем предоставить Украине", - предупредил госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам Зеленского, Киев рассчитывает, что не останется без поддержки со стороны Запада, прежде всего США. Украинский президент также заявил, что не представляет возможными какие-либо территориальные уступки для урегулирования конфликта с Россией. При этом, по сведениям газеты The Washington Post, Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами сказал, что без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, а украинские военные "неизбежно уступят территорию своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику". А в эфире телеканала Fox News он выступил с утверждением о том, будто Россия "не заняла ни одну украинскую деревню за этот год".

По мнению посла РФ в Вашингтоне, поездка Зеленского в США "получилась пустой". "Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки Киева", - отметил Антонов.

Украина и ЕС

Дискуссия о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и вопрос о выделении Киеву €50 млрд до 2027 года включены в повестку дня саммита ЕС 14-15 декабря, говорится в открытом письме - приглашении лидерам ЕС на саммит в Брюсселе от главы Евросовета Шарля Мишеля. "Мы должны предоставить Украине постоянную, устойчивую политическую, финансовую и военную помощь, и, в частности, мы должны прийти к соглашению о выделении €50 млрд для ее долгосрочной стабильности. Мы также должны согласиться начать переговоры о вступлении с Украиной, дав ей таким образом необходимый сигнал и приблизив их еще больше к европейской семье", - сказано в документе.

Депутаты Европарламента приняли резолюцию о политике расширения Евросоюза, в которой призвали лидеров сообщества поддержать на предстоящем саммите начало переговоров о принятии Украины и Молдавии.

Переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС были бы сейчас "абсурдными, смешными и несерьезными", венгерское правительство "не намерено их поддерживать", заявил премьер-министр Венгрии, обращаясь к парламенту страны. Он допустил возможность того, что когда-нибудь Украина будет принята в ЕС, но это может произойти "только через много лет". Также в интервью журналу Mandiner Орбан назвал переговоры с Украиной "ужасной ошибкой, которую необходимо предотвратить", и подчеркнул, что Венгрия не станет торговаться с Еврокомиссией, чтобы получить причитающиеся ей средства из бюджета и фондов ЕС в обмен на согласие с оказанием финансовой помощи Украине.

Предстоящий саммит будет для Киева "очень непростым", признал президент Украины. "Сохраняется блокирование [переговоров о присоединении] со стороны Венгрии. Это факт", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Осло.

Оружие для Киева

Угроза ослабления помощи Украине со стороны Запада остается реальной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его оценке, Россия рассчитывает на то, что международная поддержка Украины ослабнет. "К сожалению, нельзя игнорировать опасность того, что этот расчет оправдается", - сказал Шольц, выступая перед депутатами Бундестага. Он поддержал увеличение финансирования Украины из Европейского фонда мира и напомнил, что в бюджете ФРГ на 2024 год будет заложено €8 млрд на поставки оружия Киеву.

Пакет помощи Украине на €1 млрд, включающий танки и БПЛА, будет в четверг представлен парламенту Дании, сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По ее словам, пакет "будет включать то, что Украине сейчас нужно: боеприпасы, танки, БПЛА".

Правительство Норвегии выделит 3 млрд крон ($273 млн) на поддержание школ и системы здравоохранения Украины, а также 1 млрд крон ($90,1 млн) для "укрепления потенциала оборонной промышленности по производству большего количества боеприпасов и ракет", сообщила канцелярия правительства Норвегии по итогам встречи премьер-министра Йонаса Гар Стёре с президентом Украины.