Боевое крыло ХАМАС сообщило о новом обстреле Ашдода

Согласно заявлению "Бригад Иззэддина аль-Кассама", удар стал ответом на действия Израиля в отношении мирных палестинцев

БЕЙРУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, объявила о ракетном обстреле израильского города Ашдод.

Согласно сообщению, размещенному в Telegram-канале группировки, удар стал ответом на действия Израиля в отношении мирных палестинцев. Информация о последствиях атаки не приводится.

Кроме того, "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщили о нанесении ударов по скоплениям военнослужащих ВС Израиля и по израильской военной технике в населенных пунктах Хан-Юнис и Бейт-Лахия в секторе Газа, а также в районе города Газа. Утверждается, что нападениям поверглись командные пункты израильской армии к югу от города Газа.