WP: события на Ближнем Востоке стали очередным провалом политики Байдена

Обозреватель газеты Перри Бейкон считает, что эти события "служат напоминанием о том", что администрация США "зачастую выносит ужасные суждения во внешней политике и не является надежным защитником демократии и свободы, коим она себя считает"

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Политика, проводимая президентом США Джо Байденом в отношении палестино-израильского конфликта, свидетельствует об очередном провале нынешней администрации на внешнеполитическом направлении. С такой оценкой выступил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Перри Бейкон.

По мнению автора, события на Ближнем Востоке "служат напоминанием о том", что американская администрация "зачастую выносит ужасные суждения во внешней политике и не является надежным защитником демократии и свободы, коим она себя считает". Как отмечает обозреватель WP, в последние два месяца администрация Байдена допустила несколько ошибок, которые, "возможно, навсегда сотрут положительные воспоминания о ее внешней политике".

"США продемонстрировали, что не будут отстаивать международные правила и нормы, если их нарушает один из самых близких союзников", - пишет Бейкон. Вашингтон, по его словам, высказывает беспокойство относительно большого числа жертв среди мирного населения сектора Газа, но "продолжает оказывать военную и дипломатическую поддержку Израилю".

Вместе с тем попытки администрации Байдена оправдать "израильские бомбежки сектора Газа защитой демократии" на фоне проводимой премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху судебной реформы "служат очередным свидетельством того, что американские чиновники вспоминают о демократии и правах человека, лишь когда им это удобно". Кроме того, отмечает автор, исходя из высказываний Байдена, сделанных в последние два месяца, "трудно поверить, что президент ценит жизни палестинцев так же, как жизни израильтян". "Люди по всему миру глубоко разочарованы в подходе Байдена к конфликту в Газе", - констатирует Бейкон.

По словам обозревателя, "глубоко ошибочный подход" американской администрации и "вводящие в заблуждение высказывания" чиновников о событиях в секторе Газа порождают сомнения относительно действий США в других частях света. "Если команда Байдена ведет себя столь нечестно в отношении того, что происходит в Газе, можно ли доверять ее заявлениям об Украине, Судане или Китае?" - задается вопросом автор, отмечая: "Плохие решения приводят к тому, что люди перестают тебя слушать". "США вновь допустили серьезный провал по ключевому внешнеполитическому вопросу", - заключает он.