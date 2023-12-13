В Британии заявили, что не поставляли оружие в Израиль с базы на Кипре

Великобритания не отрицает, что королевские ВВС совершали вылеты с базы Акротири в направлении израильской территории, однако не поясняет, что именно находилось на борту военных самолетов

НИКОСИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Британские власти выступили с утверждением, что они не переправляли летальное оружие в Израиль со своей военной базы Акротири на Кипре.

"По случаю первого ежегодного двустороннего стратегического диалога между Великобританией и Республикой Кипр мы рассмотрим все области нашего сотрудничества. Это включает в себя нашу продолжающуюся работу с Кипром и международными партнерами по укреплению стабильности и поддержке гуманитарных усилий в регионе", - говорится в распространенном здесь заявлении верховного комиссариата (посольства) Великобритании на Кипре. "В этом контексте стоит подчеркнуть, что ни один рейс британских ВВС не доставил смертоносный груз для израильских сил обороны", - указывается в документе.

Британская сторона не отрицает, что королевские ВВС совершали вылеты с базы Акротири в направлении Израиля, однако не поясняет, что именно находилось на борту военных самолетов. Ранее портал Declassified UK, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил о переброске в Израиль с базы Акротири американского оружия. На просьбу журналистов прокомментировать эти сообщения, президент Кипра Никос Христодулидис ответил: "Такой информации нет". Он также подчеркнул, что территория Кипра не должна и не может быть использована для проведения военных операций на Ближнем Востоке.

Газета Cyprus Mail обращает внимание на то, что замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи, отвечая на вопросы парламентариев, отказался комментировать ситуацию вокруг Акротири. "Министерство обороны не комментирует информацию об операциях союзников", - приводит его слова издание. База Акротири является суверенной территорией Великобритании, и власти в Лондоне формально не обязаны информировать кипрское правительство о своей деятельности на этом военном объекте.

Кипр в свою очередь предлагает свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Как заявил президент Христодулидис, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, будет развернут в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики. В правительстве республики пояснили, что реализацию инициативы Кипра по организации морского гумкоридора предполагается осуществлять в три этапа: на первом этапе предусматривается использование десантных кораблей, в среднесрочной перспективе рассматривается решение по созданию плавучей платформы, а в долгосрочной - строительство закрытого порта.