СМИ: Минобороны Индии приобретет 6,4 тыс. боеприпасов для индийских РСЗО Pinaka

По информации ANI, стоимость контракта оценивается в $336 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил приобретение 6,4 тыс. боеприпасов для национальных реактивных систем залпового огня (РСЗО) Pinaka. Об этом сообщило агентство ANI.

Предполагается приобрести два типа таких боеприпасов Area Denial Munition Type-2 и Type-3, предназначенных для нейтрализации танков, бронетранспортеров и живой силы противника. Стоимость контракта оценивается в $336 млн.

Программа создания индийской РСЗО началась в 1981 году, а испытания первых опытных образцов проведены в 1995 году. Спустя пять лет был сформирован первый полк Pinaka. Эта система имеет 12 направляющих, смонтированных на колесной базе четырехосного тяжелого грузового автомобиля Tatra. Полный залп этой РСЗО - 12 ракет - занимает приблизительно 44 секунды. Батарея из 6 Pinaka способна накрыть огнем площадь в 3,9 кв км.

Разработанная в Индии система Pinaka названа в честь лука индийского бога Шивы. Это вооружение было одним из первых, которые Индия начала поставлять в зарубежные страны, в частности, в Армению.

В рамках планов модернизации индийской армии до 2030 года планируется создать 22 полка, вооруженных РСЗО Pinaka.