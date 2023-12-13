Parisien: суд в Лилле оштрафовал TF1 за скрытую съемку участниц конкурса "Мисс Франция"

По информации газеты, каждая из заявительниц должна получить по €40 тыс. в качестве компенсации

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Суд в городе Лилль (департамент Нор, север Франции) обязал коммерческую телевизионную сеть TF1 выплатить штраф двум участницам конкурса "Мисс Франция" за скрытую съемку, произведенную в 2019 году. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Отмечается, что кадры, снятые в раздевалке, "попали в прямой эфир с аудиторией 8 млн зрителей". В качестве истиц выступили участницы конкурса, получившие звания "Мисс Аквитания" и "Мисс Корсика". В 2019 году им было 18 и 20 лет соответственно, сообщает газета. Каждая из заявительниц должна получить теперь по €40 тыс. в качестве компенсации.

"Мы надеялись принять участие в конкурсе элегантности, но это видео разрушило наш образ. Камере нечего делать за кулисами", - заявила после завершения суда бывшая "Мисс Корсика" Манон Жан-Мистраль.