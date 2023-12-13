На Украине зарегистрировали законопроект об ответственности за языковую дискриминацию

Инициатива предусматривает административное наказание в виде штрафа от суммы в почти $92 или общественные работы на срок от 30 до 60 часов за унижение на почве языка

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Александр Юрченко зарегистрировал законопроект, предполагающий введение административной ответственности за дискриминацию по языковому признаку в быту. Соответствующие сведения размещены на сайте украинского парламента.

"Граждане имеют право пользоваться любым языком в повседневной жизни и тех его сферах, которые не регулируются действующим законодательством Украины. События последних дней показывают, что все чаще случаются случаи дискриминационного отношения к гражданам по языковому признаку. В отдельных регионах и местах компактного проживания национальных общин распространены русский, белорусский, румынский, венгерский, болгарский, польский, крымско-татарский, еврейские языки, гагаузский, греческий, словацкий, немецкий и прочие. Согласно отдельным социальным исследованиям, по состоянию на октябрь 2023 года 45% украинцев испытывают дискриминацию по языковому признаку. Такая ситуация недопустима, поэтому требует урегулирования на законодательном уровне", - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Законопроект предусматривает административное наказание в виде штрафа от 3,4 тыс. гривен (почти $92) или общественные работы на срок от 30 до 60 часов за унижение на почве языка.

Запрет русского языка на Украине

8 декабря Рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену нескольких языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время ограничения в использовании русского языка на Украине сохраняются и становятся бессрочными.

Курс на открытое вытеснение русского языка начал проводиться на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года президент Петр Порошенко за пять дней до истечения полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф до 8,5 тыс. гривен ($300), который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты.

С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах. В этих условиях систематически возникают скандалы вокруг нарушений данного запрета. Так, широкую огласку получила история с молодым одесситом, исполнявшим на улице песни Виктора Цоя, увольнение охранника магазина, сказавшего, что "Киев - русскоязычный город", увольнение нескольких преподавателей вузов. Однако время от времени в стране раздаются голоса, напоминающие о том, что запрет русского языка является нарушением конституции. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.