В Бундестаге призвали власти ФРГ наложить вето на переговоры с Украиной по вступлению в ЕС

Депутат Сара Вагенкнехт заявила, что вступление украинской стороны в Евросоюз обернулось бы потерянными миллиардами евро

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии наложить вето на переговоры с Украиной по будущему присоединению к ЕС. Об этом сообщило агентство DPA.

"Согласно актуальным исследованиям, вступление Украины в ЕС обернулось бы потерянными миллиардами [евро]", - цитирует ее агентство. "Захочет ли правительство потом ежегодно согласовывать особое положение бюджета, чтобы финансировать украинскую бездонную бочку?" - отметила она, намекая на текущие фискальные проблемы ФРГ.

Политик, очевидно, ссылалась на результаты исследования, опубликованного на сайте Института германской экономики в Кельне. Согласно подсчетам специалистов, если Украина вступит в Евросоюз, то ей будет поступать до 17% общего бюджета сообщества - "примерно €130-190 млрд".

Вагенкнехт назвала гротескным тот факт, что "США отказываются от помощи Украине, потому что она стала для них слишком дорогой, а федеральное правительство удваивает [выделение] денег на вооружение, плюс ЕС хочет начать дорогостоящие переговоры". Вагенкнехт также повторила свою прежнюю мысль, что статус Украины должен быть "нейтральным за пределами НАТО".

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. В ноябре сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году помощь Киеву с €4 млрд до €8 млрд.

Лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе 14-15 декабря намерены принять решение, следует ли начать переговоры с Украиной по вступлению в ЕС. Против их начала последовательно выступает Венгрия. Сомнения в готовности Киева к членству в объединении выражали также Австрия и Словакия, однако блокировать принятие решения о переговорах они не собираются. Ряд европейских лидеров ранее попытались убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять свои возражения, однако сделать это им пока не удалось.

Политические планы Вагенкнехт

В конце октября Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу, которая будет зарегистрирована в начале следующего года. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствует экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии. К настоящему моменту политик создала политическую платформу "Союз Сары Вагенкнехт", который получил статус парламентской группы в Бундестаге.