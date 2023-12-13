Страны Северной Европы начнут с Украиной переговоры о гарантиях безопасности

На саммите Украина - Северная Европа приняли участие Украина, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Государства Северной Европы согласились начать с Украиной переговоры о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина - Северная Европа в Осло.

Помимо Украины, во встрече приняли участие Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. "Страны Северной Европы подтверждают свою поддержку совместной декларации лидеров Группы семи о поддержке Украины от 12 июля 2023 года и соглашаются начать двусторонние переговоры с Украиной относительно обязательств по обеспечению безопасности, которые будут формализованы в тесной координации с союзниками и партнерами стран Группы семи", - говорится в документе, распространенном офисом украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский сообщил, что представители Украины и Швеции начали работу с целью предоставления Киеву гарантий безопасности.

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Затем к этому документу присоединился ряд других государств. Декларация, в частности, предусматривает получение Киевом значительного военного потенциала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами. Ранее переговоры о гарантиях безопасности Украина начала с Великобританией, Германией, Канадой, США, Францией, Японией, а также Евросоюзом.