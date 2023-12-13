В Израиле заявили о запуске 116 ракет радикалами из гуманитарной зоны в Газе с 18 октября

По информации Армии обороны страны, 38 из этих ракет упали на территории сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Радикалы выпустили не менее 116 ракет по Израилю из обозначенной израильскими военными гуманитарной зоны в секторе Газа с 18 октября, 38 из них упали на территории самого анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"18 октября ЦАХАЛ определил гуманитарную зону для гражданского населения в секторе Газа. С момента ее открытия и по сегодняшний день из гуманитарной зоны в сторону Государства Израиль было выпущено 116 ракет. 38 из этих ракет упали на территории сектора Газа", - говорится в сообщении.

"ХАМАС продолжает использовать гуманитарную зону для осуществления террористической деятельности, создавая дополнительную угрозу для жизни гражданского населения Газы и Государства Израиль", - добавили в пресс-службе.