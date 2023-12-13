ХАМАС призвало Вашингтон и Лондон пересмотреть "агрессивную политику" против палестинцев

В движении осудили введение Соединенными Штатами и Великобританией санкций против представителей движения, назвав эти страны соучастниками преступлений против палестинцев

БЕЙРУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС обратилось к властям США и Великобритании с призывом пересмотреть "агрессивную политику", проводимую ими в отношении палестинского народа. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале движения.

"Мы вновь призываем администрации США и Великобритании пересмотреть свою агрессивную политику в отношении палестинского народа и положить конец позорной поддержке [действий израильской] стороны, совершающей самые ужасные преступления против нашего народа и нашей земли, а также мусульманских и христианских святынь", - подчеркивается в тексте.

В ХАМАС осудили введение Соединенными Штатами и Великобританией санкций против представителей движения, назвав Вашингтон и Лондон соучастниками преступлений против палестинцев.

Ранее Великобритания в координации с США ввела санкции в отношении руководителей ХАМАС и группировки "Исламский джихад". В черный список попали один из основателей ХАМАС Махмуд аз-Захар, глава Национального бюро движения по связям с зарубежными странами Али Барака, высокопоставленный член ХАМАС Махер Обейд, а также Рида Али Хамис, который, согласно Форин оффису, "предоставлял финансовые услуги и экономические ресурсы на террористические цели, в частности для ХАМАС". Рестрикции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения. Кроме того, под британские санкции попал проживающий в Сирии заместитель генерального секретаря "Исламского джихада", командир его военизированного крыла Акрам аль-Аджури. Госдепартамент США включил его в список террористов еще в ноябре. В черном списке также оказались алжирский финансист Айман Ахмед аль-Дувейк, который помогал ХАМАС с инвестициями за рубежом, и Халед Шуман, собиравший средства для финансирования ХАМАС через пункты обмена валюты в Ливане.