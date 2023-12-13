В ООН заявили, что не могут восполнить весь объем товаров, поступавших в Газу ранее

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН будет пытаться направить такой объем гуманитарной помощи, который отвечает неотложным потребностям гражданского населения, живущего в условиях боев

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. ООН и ее партнеры не могут поставлять в сектор Газа объем товаров и предметов, сопоставимый с тем, что был до обострения палестино-израильского конфликта при наличии потока коммерческих товаров, всемирная организация постарается предоставлять объем помощи, достаточный для неотложных потребностей гражданского населения анклава. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

"Мы говорили о примерной цифре в 500 грузовиков [ежедневно] и большая часть из этого, полагаю около 85%, была коммерческими товарами, - сказал он. - Мы не можем восполнить коммерческую деятельность, мы будем пытаться направить такой объем гуманитарной помощи, который отвечает неотложным потребностям гражданского населения, живущего в условиях ужасных боев".

Ранее на этой неделе во всемирной организации сообщили, что около 100 грузовиков въезжают каждый день в сектор Газа с момента обострения ближневосточного конфликта. До эскалации на территорию анклава въезжали порядка 500 грузовиков с различными товарами для населения.