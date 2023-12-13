В Египте заявили об эвакуации более 14 тыс. иностранцев из Газы

Глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван отметил, что до сегодняшнего дня в страну из сектора "доставлено 773 человека, получивших ранения в результате бомбардировок Газы израильскими силами и тяжело больных"

КАИР, 13 декабря. /ТАСС/. Более 14 тыс. иностранцев и лиц с двойным гражданством эвакуированы из сектора Газа на территорию Египта с начала резкой эскалации напряженности в палестинском анклаве. Такие данные привел глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван.

"С начала эскалации напряженности до настоящего времени из Газы в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" переправлено 14 023 иностранца и лица с двойным гражданством, а также 2 135 египтян", - отметил Рашван, слова которого приводятся на официальном сайте организации. Он добавил, что до сегодняшнего дня в Египет из сектора "доставлено 773 человека, получивших ранения в результате бомбардировок Газы израильскими силами и тяжело больных, которые распределены в египетские больницы для прохождения лечения".