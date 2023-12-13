В США верят в возможность мира между Арменией и Азербайджаном после обмена пленными

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты продолжат вести работу в этом направлении с Баку и Ереваном

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты верят в то, что мир между Арменией и Азербайджаном возможен после того, как стороны обменялись пленными. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы приветствуем возвращение пленных армянских и азербайджанских граждан, состоявшееся ранее сегодня (13 декабря - прим. ТАСС), а также сообщения о том, что обсуждаются дополнительные меры по укреплению доверия, - сказал представитель Госдепа. - Мы по-прежнему верим, что мир возможен, если обе стороны готовы его добиваться".

Миллер добавил, что США продолжат вести работу в этом направлении с Баку и Ереваном.

13 декабря Азербайджан и Армения осуществили обмен задержанными в разные периоды военнослужащими. 7 декабря администрация президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Армении распространили совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности об обмене удерживаемым военными. Решение об обмене было принято в результате прямых переговоров между Баку и Ереваном, подчеркивалось в заявлении.