Глава МИД Польши принял приглашение посетить Украину

Ранее депутаты польского Сейма проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что его польский коллега Радослав Сикорский принял приглашение посетить Украину.

"Я поговорил с Радославом Сикорским и поздравил его с назначением. <…> Министр Сикорский также принял мое предложение посетить Украину", - написал Кулеба в соцсети X (ранее Twitter).

12 декабря депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. На следующий день президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Туска и новый кабинет министров. Главой польского внешнеполитического ведомства стал Сикорский, который возглавлял МИД Польши в предыдущем правительстве Туска.