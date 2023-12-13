Президент Румынии будет выступать на саммите ЕС за присоединение Украины и Молдавии

При этом Клаус Йоханнис добавил, что в настоящее время "нет никаких гарантий, что результат будет положительным"

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис будет выступать за начало переговоров о присоединении Украины и Молдавии к Евросоюзу. Об этом глава государства заявил журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

"Еще не все убеждены, что в этот момент [переговоры о присоединении к ЕС Украины и Молдавии] могут начаться, - сказал он. - <...> Я буду ясно выступать за то, чтобы переговоры <...> были начаты". Вместе с тем Йоханнис добавил, что в настоящее время "нет никаких гарантий, что результат будет положительным".

Президент Румынии отметил, что вторым вопросом в повестке саммита будет помощь Украине. "Необходим пересмотр бюджета, - сказал он. - По ряду причин появились дополнительные расходы, но самая большая трата, понятно, это - сумма, которой мы, Евросоюз, хотим помочь Украине".

"По моему мнению, - подчеркнул Йоханнис. - <...> Не следует брать деньги из двух фондов, которые для нас важны, из традиционных европейских фондов - сплочения и сельского хозяйства. Деньги нужно найти в другом месте <...>. В этих рамках особая дискуссия состоится, конечно, о размере фонда, который мы хотим предоставить в распоряжение Украины".

Отвечая на вопросы журналистов относительно перспектив присоединения Румынии к Шенгенскому пространству, глава государства сказал: "В последнее время появилось определенное смягчение австрийской позиции, но хочу быть откровенным - здесь еще долгий путь, и нужно много переговоров. <...> Не хочу, чтобы кто-то думал, что Румынии до положительного результата осталось сделать маленький шаг. Нужно еще много, очень много переговоров".

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. Власти Австрии на фоне притока мигрантов в страну неоднократно повторяли, что система Шенгена не работает, а принятие новых членов в эту зону невозможно. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 27 стран, 23 из которых - это члены Евросоюза.