Президент Болгарии подверг критике инициативу по демонтажу памятника Советской армии

Румен Радев отметил, что это попытка переписать историю, кроме того, она сильно обостряет противостояние в обществе

СОФИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев определил инициативу по демонтажу памятника Советской армии как "войну с прошлым". Свою точку зрения глава государства высказал на кратком брифинге.

"Обыкновенно, когда нет решений о настоящем и позиции на будущее, ведется война с прошлым. Варварское уничтожение памятника - это попытка переписать историю, кроме того, она сильно обостряет противостояние в обществе. В настоящее время мы видим агрессивное наступление против государственности, истории и памяти. Происходят разрушительные процессы, которые приводят к разделению и нетерпимости в обществе", - сказал Радев.

"Те, кто посягнул на государственные символы - национальный праздник, государственный флаг, те, кто хочет похитить конституцию, сегодня режут нашу историю часть за частью. Зреет глубокое общественное возмущение, которое неизбежно будет иметь политические последствия. Болгары не будут безучастно смотреть на посягательство на нашу историю, которое является посягательством и на наше будущее", - дополнил президент.

Ранее по решению областной администрации в Софии начался демонтаж памятника Советской армии в Софии, у фигуры советского солдата была отрезана рука, державшая автомат ППШ, который был грозным оружием в борьбе с фашизмом. Бронзовые фигуры, которые в знак признательности к Советской армии были установлены в центре Софии в 1954 году, планируют в ближайшие дни разрезать на части весом не более четырех тонн каждая, а потом памятник обещают отремонтировать, реставрировать и установить в музее социализма.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в знак протеста против разрушения памятника представители политической партии "Возрождение", болгарские социалисты и представители других политических и общественных объединений провели митинг в районе монумента, блокировав движение транспорта. Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов, выступая на митинге, подчеркнул, что разрушение памятника незаконно, о чем официально проинформирована прокуратура, и заявил о намерении инициировать проведение референдума о судьбе монумента. К ограде у памятника пришедшие прикрепили цветы.

Лидер политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков в специально распространенном обращении определил происходящее как "вандальское посягательство на культурно-историческое наследие страны", заявив, что будет требовать возмездия за разрушение памятника и спекуляции с историей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила на брифинге, что действия властей Болгарии по демонтажу памятника Советской армии непростительны.

Конструктивные дефекты

Областные власти, которые от имени государства уполномочены принимать решения, касающиеся судьбы монумента, в очередной раз сообщают о серьезных конструктивных дефектах, утверждая, что памятник представляет опасность для окружающих и должен быть демонтирован. Заявлено, что проведенное специалистами обследование выявило повреждение оснований бронзовых фигур, которые без проведения реставрации и ремонта могут обрушиться под собственной тяжестью.

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник многократно становился мишенью для вандалов. Софийские депутаты в марте снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии.