СМИ: не менее 13 палестинцев погибли при ударе ВВС Израиля по лагерю беженцев на юге Газы

По информации SANA, Эш-Шабура расположен в городе Рафах на границе с Египтом, там же находится контрольно-пропускной пункт "Рафах"

БЕЙРУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли ракетные удары по лагерю палестинских беженцев Эш-Шабура на юге сектора Газа. Как сообщило агентство SANA, в результате авианалета были разрушены два жилых дома, погибли по меньшей мере 13 человек. По его информации, число жертв может возрасти, учитывая, что спасатели продолжают разбирать завалы рухнувших построек.

Эш-Шабура расположен в городе Рафах на границе с Египтом, там же находится контрольно-пропускной пункт "Рафах", через который в палестинский анклав поступает гуманитарная помощь.

Последний раз израильские ВВС атаковали лагерь 11 ноября.

По информации телеканала Al-Mayadeen, ожесточенные боестолкновения происходят сейчас к востоку от Хан-Юниса в южной части сектора Газа, где "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющиеся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, отражают наступление израильских оккупационных сил. Перестрелки продолжаются в Бейт-Лахии и Бейт-Хануне на севере анклава и в нескольких кварталах административного центра Газа.