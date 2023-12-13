Госдеп прокомментировал информацию о затоплении туннелей Израилем в секторе Газа

Израиль должен обеспечить безопасность мирных жителей, указали во внешнеполитическом ведомстве

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Израильские власти обязаны следовать международным гуманитарным нормам и обеспечивать безопасность мирных жителей. Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя опубликованную газетой The Wall Street Journal информацию, согласно которой израильские военнослужащие начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа, которая, по убеждению Израиля, используется боевиками палестинского радикального движения ХАМАС.

"Я видел сообщения об этой деятельности. Я оставляю за Израилем право говорить о деталях своих военных операций. Но я публично заявляю то же самое, что мы говорили им в частном порядке: любая тактика, которую они применяют, должна осуществляться в соответствии с нормами международного гуманитарного права и с учетом необходимости максимальной защиты мирного населения", - отметил дипломат.

По данным издания, решение израильских ВС направлено на разрушение инфраструктуры ХАМАС. Операция по затоплению туннелей может занять несколько недель. В начале декабря газета писала, что Армия обороны Израиля еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Установки способны, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить туннели в течение нескольких недель. Ранее в постпредстве России при ООН заявили, что если Израиль пойдет на затопление туннелей в секторе Газа, то это стоит расценивать как военное преступление.