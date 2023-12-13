США заявили, что будут добиваться консульского доступа к редактору "Радио Свобода"

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Россия подтвердила факт задержания Алсу Курмашевой, но не представила официальное уведомление

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Власти США будут добиваться предоставления консульского доступа к арестованной в России редактору радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашевой. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

Говоря о возбуждении нового уголовного дела в отношении Курмашевой из-за книги, осуждающей специальную военную операцию, он отметил: "Мы видели эти сообщения. Мы внимательно следим за тем, что касается ее задержания. Мы осведомлены о том, что возможны обвинения в отношении нее, поскольку видели эти сообщения".

"Опять же, мы добивались предоставления консульского доступа к ней. Власти России его не предоставили. Мы продолжим настаивать на этом, - добавил он. - Они подтвердили нам факт ее задержания, но не представили официальное уведомление". На вопрос о том, считают ли власти США Курмашеву "незаконно удерживаемой", представитель Госдепартамента ответил: "Мы пока не приняли такое решение. Но, как я говорил ранее, во всех таких случаях мы постоянно оцениваем факты и законы и даем наиболее подходящие оценки".

Курмашева была задержана в октября, она находится сейчас в СИЗО по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ). 1 декабря Советский районный суд Казани продлил ее пребывание в СИЗО до 5 февраля.

Кроме того, приговором мирового суда Курмашева признана виновной в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у нее гражданства США. Как стало известно из материалов суда, Курмашева получила паспорт США в 2015 году, а уведомление в отдел УФМС подала только 3 июня 2023 года, незадолго до возбуждения уголовного дела. По решению суда ей назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.