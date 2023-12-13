Кеннеди-младший обвинил Байдена в блокировании мирного соглашения по Украине

По словам кандидата в президенты США, от украинского конфликта выигрывает лишь американская оборонная промышленность

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди - младший считает, что американский лидер Джо Байден препятствует мирному урегулированию украинского конфликта, от которого выигрывает лишь американская оборонная промышленность, но не жители Украины или Соединенных Штатов.

"Президент Байден заблокировал мирное соглашение. Все это время война была планом. Кто выигрывает от этого 20 кровавых месяцев спустя? Не украинцы и не американские налогоплательщики. Только оборонные подрядчики", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Кеннеди-младший намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году в качестве независимого кандидата. Он выступает за прекращение американской помощи Украине и скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта.