Палата представителей может одобрить резолюцию о расследовании по импичменту Байдену

Ранее документ одобрил комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США полного состава одобрит в среду резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте в отношении президента США Джо Байдена. Уверенность в этом выразил спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана).

"Я думаю, что она будет принята", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, все ли конгрессмены-республиканцы поддержат резолюцию. Во вторник ее одобрил комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США.

Согласно этой резолюции, "комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету поручается продолжить их текущие разбирательства в рамках расследования Палаты представителей относительно того, есть ли достаточные основания <...> для импичмента" Байдена.

11 сентября республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), занимавший в то время пост спикера Палаты представителей, заявил, что принял решение инициировать официальное расследование по делу об импичменте Байдена. Как уточнил тогда Маккарти, расследование направлено на то, чтобы выяснить, получал ли действующий американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена. Республиканцы не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.

Представители Белого дома заостряли внимание на том, что Маккарти поручил профильным комитетам начать указанное расследование без проведения голосования в Палате представителей. Сам он прежде подчеркивал, что данный шаг может быть предпринят только после голосования в Палате представителей, где большинство за республиканцами.