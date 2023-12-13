СМИ: беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в сирийском Эт-Танфе

По информации Al Mayadeen, шиитские бойцы утверждают, что "поразили все наземные цели"

БЕЙРУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подверглась атаке беспилотников-камикадзе. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные отряды, воевавшие ранее против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В своем заявлении, которое приводит телеканал, шиитские бойцы утверждают, что "поразили все наземные цели".

Беспилотники атаковали также расположенный рядом лагерь беженцев Эр-Рукбан, который находится под контролем военнослужащих США.

"Операция против базы американских оккупационных сил в Эт-Танфе и подконтрольного им лагеря Эр-Рукбан была проведена в ответ на преступления, совершаемые в отношении палестинского народа в секторе Газа", - подчеркивается в документе.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.