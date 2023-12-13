США и ООН работают над вопросом ежедневных пауз в операциях в Газе для помощи палестинцам

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отказался "вдаваться в подробности" относительно этого

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Власти США прорабатывают с Израилем и ООН вопрос об обеспечении ежедневных пауз в операциях в Газе для доставки гуманитарной помощи мирным палестинцам в секторе Газа. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В данный момент наша команда работает с ООН и с израильтянами по коридорам для содействия поставкам помощи и по коротким ежедневным паузам, чтобы люди могли получить доступ к помощи", - сказал он, отметив, что сейчас не будет "вдаваться в подробности" относительно этого.

Кирби отметил, что Салливан обсудит в Израиле вопросы, касающиеся открытия контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, помощник президента США также обсудит в Израиле "следующую фазу военной кампании" Израиля и усилия, направленные на то, чтобы военные еврейского государства действовали с большей точностью для "уменьшения ущерба для гражданского населения".

Как заявила ранее руководитель пресс-службы СНБ Эйдриенн Уотсон, Салливан "посетит Израиль в четверг, 14 декабря, и пятницу, 15 декабря, для встречи с премьер-министром [Биньямином] Нетаньяху, его военным кабинетом и президентом [Ицхаком] Герцогом, чтобы обсудить последнее развитие событий в Израиле и Газе".

"Я не будут опережать события в том, что касается обсуждений, которые проведет Джейк", - добавил Кирби. Он отметил, что Салливан может посетить и другие государства. "Мне нечего сказать о каких-либо других остановках [в поездке]. Вместе с тем, вероятно, что он сделает и другие остановки в регионе, а не просто поедет в Израиль", - уточнил сотрудник СНБ.