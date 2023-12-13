Киев предложил Варшаве провести встречу

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, потенциальный диалог между странами инициировала украинская сторона

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона обратилась к Варшаве с предложением о проведении встречи между новым премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналистам в Брюсселе Туск, слова которого приводит радиостанция RMF24.

"Украинская сторона предложила встретиться завтра утром [14 декабря]. Технические подробности уточняются", - отметил польский премьер.

Он также подчеркнул свое намерение "укрепить решимость Европы" и "убедить некоторые страны ЕС в том, что эффективная поддержка Украины - это самое главное".

Ранее президент Польши Анджей Дуда привел к присяге Туска и новый состав кабинета министров.