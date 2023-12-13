ХАМАС выразило готовность обсуждать любые идеи, способные привести к прекращению агрессии

Глава Политбюро движения Исмаил Хания отметил также обсуждение политического курса, гарантирующего право палестинского народа на независимое государство со столицей в Иерусалиме

РАБАТ, 13 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС готово обсуждать любые идеи, которые способны привести к прекращению израильской агрессии. Об этом заявил глава Политбюро движения Исмаил Хания.

"Мы подтверждаем, что открыты для обсуждения любых идей или инициатив, которые могут привести к прекращению агрессии и открыть дверь для наведения порядка <…> на Западном берегу реки Иордан и в сектора Газа, а также вывести на политический курс, гарантирующий право палестинского народа на независимое государство со столицей в Иерусалиме", - подчеркнул он. Высказывания Хании приводятся в Telegram-канале движения.

По его словам, "любые ставки на договоренности в секторе Газа без участия ХАМАС и фракций сопротивления - это иллюзия и мираж".

"Я призываю арабские и исламские страны занять твердую позицию, чтобы поддержать наш народ в его борьбе и использовать все варианты <…>, чтобы остановить эту агрессию", - заявил Хания.

"Мы со всем уважением и признательностью относимся к международному народному движению в поддержку Палестины и ее народа в различных городах и столицах мира - среди масс, интеллектуальной, политической и медийной элиты, а также всех тех, кто собственным путем поддерживает битву за пределами Палестины", - подчеркнул глава Политбюро ХАМАС.