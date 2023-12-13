В Гвинее-Бисау полиция разогнала митинг оппозиционных парламентариев

Депутаты в сопровождении председателя парламента Домингуша Симойша Перейры вышли на демонстрацию перед зданием парламента

НАЙРОБИ, 13 декабря. /ТАСС/. Полиция разогнала митинг оппозиционно настроенных членов парламента Гвинеи-Бисау, который ранее был распущен на фоне попытки военного переворота. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оппозиционная коалиция во главе с Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК), которая выиграла большинство на выборах в законодательные органы в июне, оспорила решение президента о роспуске парламента, назвав его неконституционным. Депутаты в сопровождении председателя парламента Домингуша Симойша Перейры вышли на демонстрацию перед зданием парламента, однако были разогнаны полицией, которая применила слезоточивый газ.

Вечером 30 ноября бойцы национальной гвардии Гвинеи-Бисау похитили находившегося под стражей министра экономики и финансов Сулеймана Сейди и еще одного представителя правительства, подозреваемых в коррупции и выводе из казны 10 млн долларов. Перестрелки между подразделениями нацгвардии и армии продолжались 30 ноября и 1 декабря. Конфронтация завершилась, когда командир мятежных силовиков полковник Виктор Тчонго сдался властям. Президент страны позднее охарактеризовал ситуацию как спланированную попытку госпереворота и объявил о создании комиссии по его расследованию. 4 декабря глава государства подписал декрет о роспуске парламента в ходе заседания госсовета. В июне нынешнего года оппозиционная коалиция во главе с ПАИГК победила на всеобщих выборах в Гвинее-Бисау, завоевав большинство в однопалатном парламенте.