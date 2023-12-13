13 декабря, 20:03
Военная операция на Украине

В США считают, что Конгрессу не следует уходить на каникулы без согласования помощи Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что "отсутствие финансирования для удовлетворения неотложных потребностей Украины подстегнет возможных агрессоров по всему миру"

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Конгресс США не должен уходить на рождественские каникулы, не согласовав выделение финансирования на поддержку Украины. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) заявил, что Палата представителей уйдет на каникулы, не достигнув договоренностей об ужесточении контроля над южной границей США и не согласовав помощь Украине. "Отсутствие финансирования для удовлетворения неотложных потребностей Украины подстегнет возможных агрессоров по всему миру", - заявила она.

"Весь мир следит за тем, что сделают республиканцы в Конгрессе. Москва, Пекин, Тегеран - все они следят за этим", - продолжила пресс-секретарь Белого дома. "Республиканцам в Палате представителей не следует разъезжаться по домам, когда нужно проделать жизненно важную работу, касающуюся безопасности США и всего мира", - заявила Жан-Пьер.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. Контролирующие верхнюю палату законодательного органа демократы сохранили возможность вновь отправить инициативу на голосование. 

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