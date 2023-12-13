ЕС потребовал от стран Балкан срочно присоединиться к его санкционной политике

Евросоюз также подчеркнул важность исполнения запретительных мер и предотвращения их обхода

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Евросоюз потребовал от государств Балкан срочно присоединиться к санкционной политике Евросоюза "ради укрепления сотрудничества", говорится в итоговом заявлении саммита ЕС - Западные Балканы, состоявшегося в Брюсселе менее чем за 16 часов до открытия планового саммита Евросоюза, где главной темой станет ускорение процесса расширения Евросоюза и запуск переговоров о вступлении в сообщество Украины, Молдавии, а также Боснии и Герцеговины.

"По мере того, как мы как мы расширяем сотрудничество с партнерами, мы призываем их обеспечить срочный и стабильный прогресс в направлении полного выравнивания своей внешней политики с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС, включая запретительные меры Евросоюза, и действовать сообразно", - говорится в заявлении саммита.

"Мы приветствуем те страны Западных Балкан, которые уже продемонстрировали выполнение их стратегических обязательств, полностью выровняв свою внешнюю политику с политикой ЕС, и призываем тех, кто этого еще не сделал, быстро продвигаться в этом направлении. Мы подчеркиваем важность исполнения запретительных мер и предотвращения их обхода", - говорится в заявлении.

"Разделять взгляды ЕС - это явный знак стратегической ориентации партнеров", - отмечается в документе.

"Совместная" декларация

Хотя документ озаглавлен, как совместная декларация лидеров стран Западных Балкан и руководства ЕС, все его 14 страниц представляют собой список требований ЕС к этим государствам и поощрений, которые Евросоюз обещает им, включая расширенные инвестиции, оказание военного содействия через Европейский фонд мира или расширенное участие в программах обучения молодежи в странах ЕС. Это объясняется тем, что декларации по итогам таких мероприятий полностью разрабатываются внешнеполитической службой Евросоюза под руководством Жозепа Борреля, а затем просто предлагаются для подписания странам-партнерам с возможностью внесения минимальных корректив. Такой подход соответствует европейскому принципу выравнивания внешней политики стран-партнеров и кандидатов на вступление ЕС с курсом Брюсселя.

Меньше безопасности

Сам Боррель неожиданно признался журналистам перед началом встречи, что уровень безопасности государств - партнеров ЕС падает тем сильнее, чем активнее эти страны сотрудничают с Евросоюзом.

"Мы живем в трудные, сложные, опасные времена. <...> С точки зрения внешней политики мы должны больше поддерживать те страны, которые в большей степени разделяют нашу внешнюю политику и политику безопасности. Вернее, я бы сказал, политику небезопасности, поскольку, чем в большей степени они разделяют нашу внешнюю политику, тем с большими вызовами для своей безопасности они сталкиваются", - сказал Боррель.

Среди опасностей, которые подстерегают государства - партнеры Евросоюза, он назвал кибератаки.

Для повышения уровня безопасности стран Западных Балкан Боррель, в частности пообещал выделить дополнительные €2 млн для поддержки кибербезопасности в Черногории, Албании и Северной Македонии.