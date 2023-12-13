В Белом доме заявили, что у США осталось на помощь Украине около $1 млрд

Из них не использовано 4%, уточнила пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Администрация США располагает лишь около $1 млрд на помощь Украине, однако 96% этой суммы уже освоено Пентагоном, а остающиеся 4% будут предоставлены Киеву позднее в текущем месяце. Такие данные привела на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У нас осталось около $1 млрд в качестве средств на замещение [поставляемых Киеву американцами вооружений]. <...> Приблизительно 96% из этих средств, предназначенных для замещения, уже было использовано. И Министерство обороны США готовится распределить остающиеся 4% в этом месяце", - заявила официальный представитель американского лидера.