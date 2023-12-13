Впервые в госбюджете Венесуэлы выделят средства на защиту Гайаны-Эссекибо

Исполнительный вице-президент Делси Родригес представила проект госбюджета страны на 2024 год

КАРАКАС, 13 декабря. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о выделении финансовых средств на защиту спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо. Родригес, которая также является министром финансов, представила Национальной ассамблее (парламенту) проект госбюджета страны на 2024 год.

"Я хочу подчеркнуть, что впервые мы формально включаем в госбюджет защиту Гайаны-Эссекибо в соответствии с мандатом, который венесуэльский народ вручил государству, госучреждениям 3 декабря [на консультативном референдуме]", - заявила вице-президент на пленарном заседании парламента, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión. "Вся Венесуэла поднялась на защиту Эссекибо", - подчеркнула Родригес.

Для урегулирования многолетнего территориального спора между Венесуэлой и Гайаной на 14 декабря назначена встреча президентов этих стран Николаса Мадуро и Мухаммеда Ирфаана Али. Встреча на высшем уровне c участием президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая организована при посредничестве Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна и Карибского сообщества, пройдет в островном карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины.