Посол Еревана анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана в январе в США

Эдмон Марукян заявил, что Баку дал согласие на эту встречу

ЕРЕВАН, 13 декабря. /ТАСС/. Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян заявил, что достигнута договоренность о встрече глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в США. Встреча должна состоятся в январе, сказал он сегодня в эфире Общественного ТВ Армении.

"Мирный договор между Арменией и Азербайджаном пока не готов к подписанию, финального проекта нет. Есть надежда, что текст мирного договора будет окончательно согласован в ходе встречи на уровне министров иностранных дел, которая пройдет в США в январе", - сказал Марукян

Он заявил, что Азербайджан дал согласие на эту встречу.