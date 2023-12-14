В правительстве Японии пройдут перестановки на фоне скандала с финансовой отчетностью

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг проведет перестановки в правительстве на фоне громкого скандала о нарушениях при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

На пресс-конференции по итогам завершения внеочередной сессии парламента 13 декабря Кисида назвал прискорбным тот факт, что эта ситуация привела к потере доверия со стороны общественности. "Мы услышали самые разные мнения, и мы должны откликнуться на них и работать над восстановлением доверия к нашей политике и к Либерально-демократической партии", - сказал он. Одним из главных шагов на этом пути он назвал перестановки в правительстве и в самой ЛДП.

Кого поменяют?

Пост генсека кабмина, который считается "вторым человеком", как сообщает телеканал NHK, перейдет от Хирокадзу Мацуно к Ёсимасе Хаяси, который был главой МИД с ноября 2021 года по сентябрь 2023 года. Хаяси считается ветераном японской политики. В ЛДП он входит во фракцию Кисиды. За время своей карьеры Хаяси в разные годы занимал посты министра обороны, министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, министра образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Вместо Ясутоси Нисимуры выполнять обязанности министра экономики торговли и промышленности будет Кэн Сайто, который был главой Минюста. Сайто не входит ни в одну из фракций ЛДП и не занимается вопросами, связанными с политическим финансированием партий, что выгодно для правительства Кисиды на фоне нынешнего скандала.

Министра по административным вопросам Дзюндзи Судзуки заменит Такэаки Мацумото, который занимал пост министра по административным делам и коммуникациям Японии. Мацумото входит в состав фракции бывшего премьер-министра Японии Таро Асо.

Новым главой сельскохозяйственного ведомства вместо Итиро Мияситы станет Тэцуси Сакамото. В правительстве Ёсихидэ Суги в 2020-2021 гг. он занимал пост министра по региональному развитию, а также по совместительству был министром, ответственным за проблемы одиноких жителей.

Главная цель Кисиды в ходе нынешних перестановок - снять всех членов фракции экс-премьера Синдзо Абэ, убитого в 2022 году, с министерских постов, а также постов замминистров. Еще шестеро парламентских вице-министров получат право решать, уходить ли им в отставку. Еще три представителя фракции Абэ могут потерять места в руководящем составе ЛДП. Среди них - глава ключевого Политического совета ЛДП Коити Хагиуда.

Вместе с тем перестановки в руководящем составе ЛДП могут пройти позднее 14 декабря.

Причина скандала

Скандал вокруг нарушений и откатов при сборе политических пожертвований в правящей партии разгорелся в последние недели. Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Подозрения в нарушении правил отчетности до недавнего времени касались в основном крупнейшей фракции в ЛДП, которую при жизни возглавлял премьер Синдзо Абэ. В этой группе, в которую входят около 100 депутатов, по данным агентства Kyodo, несколько десятков влиятельных политиков за последние пять лет получили в пользование не менее 500 млн иен (более $3,4 млн). Обвинения звучали и в адрес фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

Вместе с тем во вторник выяснилось, что нарушения были и во фракции "Котикай", пост руководителя которой 7 декабря из-за скандала покинул Кисида. Она, как предполагается, занижала в отчетах суммы собранных пожертвований и, по сведениям источников телеканала "Нихон тэрэби", несколько лет назад не задекларировала от 20 млн до 30 млн иен ($137 тыс. - $205 тыс.), полученных при продаже билетов на платные вечера и приемы.

Скандал стал одной из причин падения рейтингов правительства до рекордно низких показателей - в районе 23%, а уровень неодобрения приближается к 60%. Кроме того, по данным опроса телеканала Эн-эйч-кей, уровень поддержки ЛДП впервые с 2012 года, когда партия вернула себе большинство после краткого периода пребывания у власти ныне не существующей Демократической партии, упал ниже 30%.