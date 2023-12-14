Санду заявила, что Молдавия продолжит укреплять свою армию

Президент республики отметила, что проходить это будет как за счет собственных средств, так и благодаря зарубежной помощи

КИШИНЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Молдавия продолжит укреплять потенциал своей армии как за счет собственных средств, так и за счет зарубежной помощи. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью информационному порталу "Голос Бессарабии".

"Республика Молдова продолжит укреплять свой оборонный потенциал. Мы будем делать это как за свой счет, так и за счет зарубежной поддержки. <…> Мы продолжим обсуждать с зарубежными партнерами нашу обеспокоенность вопросами безопасности <...> и просить поддержки любого рода", - сказала Санду.

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), активизировали закупки вооружений и взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО, которые также увеличили поставки оружия и военной техники в республику. Милитаризация Молдавии вызывает обеспокоенность у властей непризнанного Приднестровья. В Тирасполе также озабочены участившимися учениями вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы.