Украина и Италия скоординировали позиции накануне саммита Евросоюза в Брюсселе

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони в телефонном разговоре скоординировали позиции накануне саммита Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 14-15 декабря. Об этом сообщили на сайте украинского лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. <…> Накануне важного заседания Европейского совета 14-15 декабря в Брюсселе стороны скоординировали позиции", - говорится в сообщении.

Украинский президент также выразил надежду, что лидеры стран Евросоюза дадут справедливую оценку усилиям Украины на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС.

Лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе 14-15 декабря намерены принять решение, следует ли начать переговоры с Украиной по вступлению в ЕС. Против их начала последовательно выступает Венгрия. Сомнения в готовности Украины к членству в объединении выражали Австрия и Словакия, однако блокировать принятие решения о переговорах они не собираются. Несколько европейских лидеров ранее попытались убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять свои возражения, однако сделать это им пока не удалось.