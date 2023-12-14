В Белом доме прокомментировали высказывание Байдена об операции Израиля в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби утверждал, что президент США словами о беспорядочных бомбардировках "выражал озабоченность тем, что продолжает гибнуть мирное население" анклава

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Высказывания президента США Джо Байдена о беспорядочных бомбардировках сектора Газа со стороны Израиля свидетельствуют лишь о его озабоченности безопасностью мирного населения. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

12 декабря Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Вашингтоне заявил, что Израиль "пользуется поддержкой почти всего мира". "Но они начинают терять эту поддержку из-за происходящих беспорядочных бомбардировок", - следует из распространенной пресс-службой Белого дома речи американского лидера.

На вопрос о том, свидетельствуют ли слова Байдена о том, что проводимая Израилем операция в секторе Газа не соответствуют поставленным целям, Кирби утверждал, что президент США лишь "выражал озабоченность тем, что продолжает гибнуть мирное население Газы". По его словам, Байден имел в виду, что США "хотят убедиться, что они [Израиль] работают над тем, чтобы свести к минимуму такие результаты, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения". При этом он ответил отрицательно на вопрос о том, считает ли американская администрация необходимыми изменения в правительстве Израиля в сложившейся ситуации.

По словам Кирби, власти Израиля стремятся к снижению числа жертв среди населения сектора Газа. "Они предпринимают усилия и делают шаги в этом направлении. Но мы, конечно, хотели бы увидеть больше результатов. Именно это он [Байден] имел в виду", - заявил Кирби. При этом, по его словам, в вооруженных конфликтах "реализация даже лучших планов не всегда идет так, как этого ожидаешь". "К сожалению, бывают жертвы среди мирного населения", - отметил он.